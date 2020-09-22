Dolar/TL, yeni gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 10.30 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 0,2 Ã¼zerinde 7,6490'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda euro/TL yÃ¼zde 0,1 azalÄ±ÅŸla 8,9770'ten, sterlin/TL yÃ¼zde 0,3 deÄŸer kaybÄ±yla 9,7570'ten satÄ±lÄ±yor.

Dolar endeksi yÃ¼zde 0,2 artÄ±ÅŸla 93,78 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yÃ¼zde 0,3 azalÄ±ÅŸla 1,18'in altÄ±na gerileyerek 1,1730 seviyesinde dengelendi.

BugÃ¼n yurt iÃ§inde veri gÃ¼ndeminin sakin olduÄŸunu, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise Avro BÃ¶lgesi'nde tÃ¼ketici gÃ¼veni ve ABD'de 2. el konut satÄ±ÅŸ verilerinin yanÄ± sÄ±ra ABD Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Jerome Powell'Ä±n Senato'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi sunumun takip edileceÄŸini bildiren analistler, DoÄŸu Akdeniz'deki jeopolitik geliÅŸmeler ve yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedavisine iliÅŸkin haber akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da gÃ¼ndemin odaÄŸÄ±ndaki yerini koruduÄŸunu sÃ¶yledi.

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