Dolar/TL’de son durum ne?

Para ve emtia piyasaları 14-15 Aralık’ta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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ABD’de işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyon halen yüksek seyrini koruyor. Fed toplantısında varlık alım programında azaltımın hızlandırılması ve faiz artışının erken bir tarihe çekilmesi bekleniyor.

Fed’in şahin bir tutum sergilemesi durumunda dolarda güçlenme eğilimi hızlanabilir ve altın fiyatlarında baskı artabilir.

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi yüzde 0.13 oranında yükselişle 96.200 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise dolar kurundaki fiyat hareketleri dikkatle takip ediliyor. Güne 13.80 liranın üzerinde başlayan dolar/TL 14.50 lirayı aşarak rekor kırdı ve 13.80 lira seviyesinde dengelendi. Euro ise şu dakikalarda 15.57 liradan işlem görüyor.