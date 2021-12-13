Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar/TL’de son durum ne?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar/TL’de son durum ne?

Dolar/TL’de son durum ne?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 13.80 liranın üzerinde başladı.

13.12.2021 - 10:38 | | UZMANPARA
Dolar/TL’de son durum ne?

Para ve emtia piyasaları 14-15 Aralık’ta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyon halen yüksek seyrini koruyor. Fed toplantısında varlık alım programında azaltımın hızlandırılması ve faiz artışının erken bir tarihe çekilmesi bekleniyor.

Fed’in şahin bir tutum sergilemesi durumunda dolarda güçlenme eğilimi hızlanabilir ve altın fiyatlarında baskı artabilir.

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi yüzde 0.13 oranında yükselişle 96.200 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise dolar kurundaki fiyat hareketleri dikkatle takip ediliyor. Güne 13.80 liranın üzerinde başlayan dolar/TL 14.50 lirayı aşarak rekor kırdı ve 13.80 lira seviyesinde dengelendi. Euro ise şu dakikalarda 15.57 liradan işlem görüyor.

Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
'Sadakatsiz’de şok final! ‘Bu sefer gerçekten yandın Derin’
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Erkek modasında trendleri takip edin!
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
'Sadakatsiz’de şok final! ‘Bu sefer gerçekten yandın Derin’
'Sadakatsiz’de şok final! ‘Bu sefer gerçekten yandın Derin’
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Erkek modasında trendleri takip edin!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Beşiktaş’ta trafik kazası! 1’ ağır 2 yaralı

Beşiktaş’ta trafik kazası! 1’ ağır 2 yaralı

Polisin baskın düzenlediği evden 1 metre heykel çıktı

Polisin baskın düzenlediği evden 1 metre heykel çıktı