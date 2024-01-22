Dolar ve euro bugün kaç TL?

ABD’de son açıklanan enflasyon verisinin yükseliş göstermesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler piyasalarda yönü değiştirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi 5 haftanın en yüksek seviyelerini test etti.

ABD'de cuma günü açıklanacak çekirdek PCE verisi piyasanın yön belirlemesine en büyük etken olacak. Gelecek hafta Federal Açık Piyasa Komitesi’nden (FOMC) çıkacak karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar piyasalarda yönü belirleyecek.

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Dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 103.262 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.136 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 30.21’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.24 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.15, en yüksek ise 30.24 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.97 lira ile hafif primli seyrediyor.