Dolar ve euro ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puan faiz artırması sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 3.179’u aşarak 3.5 yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların küresel çapta güç kazanmasına neden oluyor.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.187’yi aşarak 20 yılın zirvesine ulaştı.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 14.93’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 14.97 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.92, en yüksek ise 14.98 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.76 lira ile yatay seyrediyor.