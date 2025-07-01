'ECB zorluklara karşı iyi bir konumda'

Lagarde, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ECB’nin ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan son stratejik gözden geçirmenin sonuçlarını değerlendirdi.

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Para politikası stratejisinin deneyimle güçlendiğini anlatan Lagarde, “Bu strateji değerlendirmesinin sonuçlanmasının ardından, para politikası stratejimizin de iyi bir yerde olduğunu, deneyimle güçlendiğini ve geleceğin zorluklarına karşı daha donanımlı olduğunu eklemek isterim.” dedi.

Lagarde, söz konusu gözden geçirmeden kısa bir süre sonra dünyanın öngörülmeyen şekilde değiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını sonrasında ekonomilerimizin yeniden açılması büyük sektörel değişimleri beraberinde getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasalarında köklü bir değişimi tetikledi. Jeopolitik manzara altüst oldu ve küresel ticaret yeniden şekillendi. Demografi, teknolojik dönüşüm ve değişen işçi tercihlerinin etkisiyle işgücü piyasalarındaki yapısal değişiklikler giderek daha belirgin hale geldi. Sağlam bir strateji değişen koşullara karşı dayanıklı olmalıdır."

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Dünyada artan belirsizliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lagarde, “Son haftalarda kamuoyundaki tartışmalara tek bir kelime hakim oldu: Belirsizlik. Strateji değerlendirmemizden çıkan ilk önemli sonuçlardan biri de budur. Önümüzdeki dünya daha belirsizdir ve bu belirsizlik muhtemelen enflasyonu daha oynak hale getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Lagarde, para politikasının riskleri ve belirsizlikleri sistematik olarak ve bağlama özgü bir şekilde dikkate alması gerektiğini savunarak, bu nedenle ECB’nin güncellenmiş stratejisinin, para politikasının sadece enflasyon ve ekonomideki en olası gelişmeleri değil, aynı zamanda senaryo ve duyarlılık analizleri de dahil olmak üzere ilgili risk ve belirsizlikleri de dikkate aldığını söyledi.

Öte yandan, ECB, dün Portekiz’deki forumda bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin sonuçlarını açıklamıştı. ECB para politikası stratejisini değiştirirken, yüzde 2 olan enflasyon hedefini korudu.

ECB'nin yeni beş yıllık stratejisinde, enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda da çok düşük olduğu dönemlerdeki kadar güçlü şekilde tepki verileceği taahhüt edildi. Bu yaklaşımın enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olmayı ve aynı zamanda enflasyon hedefinden sapmaların yerleşik hale gelmesinin de önlenmesini hedeflediği belirtildi.

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ECB Yönetim Konseyi'nin kullanabileceği tüm para politikası araçlarından gelecekte de yararlanılacağı aktarılan yeni stratejide, bunların kullanımının orantılılık açısından kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine devam edileceği ifade edildi.