Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda dikkatli hareket edeceklerini söylemesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükseliş göstermişti.

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Son dönemde ABD’de açıklanan ekonomik veriler ve başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar yatırımcıların Fed’in bu yıl faiz indirimlerinin başlangıç tarihine ilişkin tahminlerini ötelemelerine ve indirim boyutuna ilişkin beklentilerini azaltmalarına neden olmuştu.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün dolar endeksi 104.589 seviyesine kadar yükseldikten sonra 104.137 seviyesine kadar geriledi. Bugün dolar endeksi 104.105 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.100 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.40, en yüksek ise 30.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.95 lira ile hafif primli hareket ediyor.