Dolarda son durum ne?

Bu hafta piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı. Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu yıl faiz indirimlerine başlayacaklarını söylemesinin ardından ons altında sert yükselişler görüldü.

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Fed Başkanı Jerome Powell yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe düştüğünden emin olmak istediklerini belirterek “Bu güveni kazandığımızda faiz indirimine başlamak uygun olacak” dedi.

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Bugün dolar endeksi 102.788 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.073 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 31.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.76, en yüksek ise 32.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.07 lira ile hafif primli seyrediyor.