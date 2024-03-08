Gram altında rekor üstüne rekor

Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle ons altın ve gram altında her gün yeni bir rekor kırılıyor.

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POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASINDA ONS ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bu yıl faiz indirimlerine başlayacaklarını söylemesinin ardından ons altında sert yükselişler görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe düştüğünden emin olmak istediklerini belirterek “Bu güveni kazandığımızda faiz indirimine başlamak uygun olacak” dedi.

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Ons altın dün 2164 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdı.

GRAM ALTIN DÜN 2200 LİRAYI AŞTI

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte dün 2200 lira seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın dün 2215 lira seviyesini gördü.

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GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Haftanın son işlem gününe 2207 liradan başlayan gram altın 2246 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2231 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2204 lira seviyesi görüldü.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Güne 2158 dolardan başlayan ons altın 2185 dolar ile rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda 2171 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2154 dolar seviyesi test edildi.