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Uzmanpara Dolar ve euroda son durum ne?
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Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.51’in üzerinde başladı. 

19.04.2024 - 09:19 | | UZMANPARA
Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırı sonrası bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail’in buna karşılık bir misilleme saldırısı yapması bekleniyordu. İsrail, İran’a yönelik beklenen saldırıyı başlattı. İsrail, füzelerle İran'ı vurdu. 

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Özellikle savaş dönemlerinde yatırımcıların güvenli varlıklara olan talebi artıyor. Hisse senetleri ve kripto paralarda satışlar dikkat çekerken, altın gibi değerli emtialarda yükselişler görülebiliyor. 

Dün 105.872 ile sert düşüş gösteren dolar endeksi bugün 106.079 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.576 ile geriliyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.51’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.49, en yüksek ise 33.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.82 lira ile primli seyrediyor. 

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