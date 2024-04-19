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Uzmanpara Gram altın yeniden rekor kırdı
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Gram altın yeniden rekor kırdı

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırı Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı. Son haftalarda özellikle jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte güvenli liman altına talep artıyor. Altın fiyatları son gelişmeyle birlikte yeniden hareketlendi. İşte detaylar.

19.04.2024 - 09:10 | | UZMANPARA
Gram altın yeniden rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırı sonrası bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail’in buna karşılık bir misilleme saldırısı yapması bekleniyordu. İsrail, İran’a yönelik beklenen saldırıyı başlattı. İsrail, füzelerle İran'ı vurdu.

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Altın fiyatları İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırı sonrası hareketlendi. Özellikle savaş dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman altına yönelimi artıyor. Jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi altın fiyatlarını yukarı yönde hareketlendiriyor.

ONS ALTIN 2400 DOLARI AŞTI

Ons altın bugüne 2379 dolardan başladıktan sonra 2417 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın şu sıralarda 2382 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2373 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Güne 2487 liradan başlayan gram altın 2552 lira seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralarda 2496 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2483 lira seviyesi görüldü.

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