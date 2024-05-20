Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Dolar ve euroda son durum ne?
Haberler Uzmanpara Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.23’ün üzerinde başladı.

20.05.2024 - 09:11 | | UZMANPARA
Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü açıklanan verilerin nisan ayında ABD enflasyonunun düştüğünü göstermesinin ardından dolar gerilerken, ABD Hazine tahvilleri yükselmişti. 

Haberin Devamı

ABD’de enflasyonun gerilemesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserlik arttı. 

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugün dolar endeksi 104.464 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.422 le yatay hareket ediyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.06, en yüksek ise 32.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.04 lira ile primli seyrediyor. 

Ons altında yeni rekor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ons altında yeni rekor Haberi Görüntüle
Konut satışları azaldı: "Ne telefonumuz çalıyor, ne ofisimize müşteri giriyor"

Konut satışları azaldı: "Ne telefonumuz çalıyor, ne ofisimize müşteri giriyor"
Türkiye’nin ilk biyometrik kredi kartı kullanıma sunuldu

Türkiye’nin ilk biyometrik kredi kartı kullanıma sunuldu