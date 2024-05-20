Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü açıklanan verilerin nisan ayında ABD enflasyonunun düştüğünü göstermesinin ardından dolar gerilerken, ABD Hazine tahvilleri yükselmişti.

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ABD’de enflasyonun gerilemesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserlik arttı.

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Bugün dolar endeksi 104.464 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.422 le yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.06, en yüksek ise 32.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.04 lira ile primli seyrediyor.