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Uzmanpara Ons altında yeni rekor
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Ons altında yeni rekor

Cuma günü sert yükseliş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Bugün ons altın tüm zamanların zirvesini gördü. Peki gram altında son durum ne? İşte detaylar...

20.05.2024 - 09:04 | | UZMANPARA
Ons altında yeni rekor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopterinin düşmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ons altını rekor seviyelere taşıdı. 

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Ons altın bu sabah erken saatlerde 2450 dolara kadar yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ons altın şu sıralarda 2442 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2414 dolar seviyesi test edildi. 

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserliğin artmasının da destek olduğu yukarı hareketin devam etmesi halinde ilk etapta 2447 dolar direncinin hedeflenmesi bekleniyor. Buranın aşılması halinde 2455 dolar görülebilir. 

Yaşanacak geri çekilmelerde ilk destek 2434 dolar. Buranın kırılması halinde 2426-2413 dolar aralığı denenebilir. 

GRAM ALTIN 2540 LİRAYI GÖRDÜ 

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki yükselişe bağlı olarak yukarı yönlü hareketlendi. Güne 2503 liradan başlayan gram altın 2540 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın şu sıralarda 2529 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2500 lira seviyesi görüldü.

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