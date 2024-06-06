Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın mayıs ayında 185 bin artması bekleniyor.

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Bir önceki ay tarım dışı istihdam verisi 175 bin artmıştı. Kritik tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yönü belirleyecek.

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Pazartesi günü 104.044 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi haftanın kalanında karışık seyretti. Bugün dolar endeksi 104.214 ile yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.295 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.09, en yüksek ise 32.33 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.21 lira ile primli seyrediyor.