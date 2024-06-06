Altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın mayıs ayında 185 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam verisi 175 bin artmıştı.

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Kritik tarım dışı istihdam verisi altın piyasasında yönü belirleyecek. Özellikle geçtiğimiz haftalarda ABD’de ekonomik verilerin güçlü gelmesi ile birlikte altın fiyatları düşüşe geçmişti. Bu hafta ise piyasalarda yön değişti.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Dün 2357 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 2355 dolardan kapandı. 2455 lira seviyesini test eden gram altın günü 2439 lira seviyesinden tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2355 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2365 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2354 dolar, en yüksek ise 2375 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2441 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2450 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2436 lira, en yüksek ise 2467 lira seviyeleri test edildi.