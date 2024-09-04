Dolar ve euroda son durum ne?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine gidileceğini açıklamasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda piyasalar hareketlendi. Eylül ayında olası Fed faiz indirimi ihtimali artarken, bir kesim de indirimlerin kasım ayında başlayabileceğini düşünüyor.

Haberin Devamı

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Bu hafta ise gözler ABD’de açıklanacak olan kritik istihdam verisinde olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın ağustosta 164 bin artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4.2’ye yavaşlaması öngörülüyor. Kritik tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yönü tayin edecek.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Son günlerde dolar endeksinde yön yukarı döndü. 101.917 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün 101.653 ile hafif geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.814 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 33.99’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.93, en yüksek ise 34.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.68 lira ile primli hareket ediyor.