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Dolar, yen karşısında 4 ayın dibinde

ABD doları, Japon yeni karşısında 4 ayın en düşük seviyesini test etti.

14.12.2023 - 10:02 | | Foreks Haber
Dolar, yen karşısında 4 ayın dibinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı döngüsünün sona erdiğini ve 2024 yılında daha düşük borçlanma maliyetlerinin geleceğini gösteren son projeksiyonlarının ardından ABD doları, Japon yeni karşısında dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Japon yeni, temmuz sonundan bu yana ilk kez dolar karşısında kısa süreliğine 141 yenin altına toparlandı. Şu sıralarda ise 141,61 seviyesinde.

City Index Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson, "Bu, yeni yıla girerken piyasalar için büyük bir gelişme ve çok ihtiyaç duyulan netliği sağlıyor ve bu durumda netlik risk almak anlamına geliyor" dedi.

Simpson, FOMC toplantısının önümüzdeki hafta kişisel tüketici harcamaları verisi yayınlanmadan önce gelecek ekonomik verileri gölgeleyeceğini ve "ABD doları için daha fazla aşağı yönlü potansiyel" için alan bırakacağını söyledi.

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