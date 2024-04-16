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Uzmanpara Dolar/yen paritesi için beklentiler değişti
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Dolar/yen paritesi için beklentiler değişti

Bank of America (BofA) Securities Japan'ın Döviz ve Kur Stratejisti Shusuke Yamada, dolar/yen paritesinin daha önce düşünüldüğünden fazla yükselebileceğini söyledi.

16.04.2024 - 10:59 | | Foreks Haber
Dolar/yen paritesi için beklentiler değişti

Ekonomistlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimi zamanlamasını haziran ayından aralık ayına ertelemeleri ve nihai faiz oranı varsayımlarını %3,00-%3,25'ten %3,50-%3,75'e yükseltmeleri nedeniyle BofA Securities Japan, dolar/yen paritesi tahminlerini bu risk senaryosuna yaklaştırıyor.

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BofA stratejisti Yamada ayrıca son Japon ekonomik verilerinin aracı kurumun daha zayıf bir Japon yenine ilişkin kanaatlerini güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.

BofA Securities Japan, 2024 sonu için dolar/yen tahminlerini 142'den 155'e yükseltirken, paritenin zirvesinin 155-160 aralığında olacağını ve 2025 sonu için tahminlerini 136'dan 147'ye yükseltti.

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