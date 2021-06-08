Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolarda son durum!
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolarda son durum!
ABONE OL

Dolarda son durum!

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

08.06.2021 - 11:45 | | AA
Dolarda son durum!

Dün en düşük 8,5970 ve en yüksek 8,6914 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 gerileyerek 8,6128'den tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 12,1660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 90 kritik eşiğinin hemen altından tamamlamasının ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Endeks, yüzde 0,2'lik artışla 90,1 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

Dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! Temizlik başladı

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! Temizlik başladı

Yasak kalktı, gelinlikçiler hareketlendi

Yasak kalktı, gelinlikçiler hareketlendi

Sarah Everard'ı öldüren polis cinayeti itiraf etti

Sarah Everard'ı öldüren polis cinayeti itiraf etti

İngiltere'de bir aileye İslamofobik saldırı! İki genç gözaltında

İngiltere'de bir aileye İslamofobik saldırı! İki genç gözaltında

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! Temizlik başladı

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği! Temizlik başladı

Sıradaki Haber
Çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma ile ilgili yeni düzenleme

Çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma ile ilgili yeni düzenleme

Sıradaki Haber
Alkollü sürücü trafikte terör estirdi

Alkollü sürücü trafikte terör estirdi

Sıradaki Haber
KYK borç yapılandırma 2021 var mı, ne zaman başlıyor? KYK borçları yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

KYK borç yapılandırma 2021 var mı, ne zaman başlıyor? KYK borçları yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Sıradaki Haber