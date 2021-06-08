Dolarda son durum!

Dün en düşük 8,5970 ve en yüksek 8,6914 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 gerileyerek 8,6128'den tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 12,1660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 90 kritik eşiğinin hemen altından tamamlamasının ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Endeks, yüzde 0,2'lik artışla 90,1 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

Dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.