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Dolarda son durum!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,66 seviyelerinde işlem görüyor.

24.06.2021 - 10:31 | | AA
Dolarda son durum!

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 8,6415'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,5665'ten işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,3 artışla 10,3462'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 12,0827'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası ve enflasyona ilişkin çelişkili açıklamalarının gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 91,2 seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.

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