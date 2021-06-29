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Dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,73 seviyelerinde işlem görüyor.

29.06.2021 - 10:25 | | AA
Dolarda son durum

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,9 azalışla 8,6913'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8,7323'ten işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,4 artışla 10,4034'ten, sterlin/TL de 0,4 değer kazancıyla 12,1111'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 91,9 seviyesinde seyrediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların küresel bazda risk algısını artırdığını, bu durumun da doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

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