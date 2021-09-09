Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolarda son durum ne?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolarda son durum ne?

Dolarda son durum ne?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,50 seviyelerinde işlem görüyor.

09.09.2021 - 10:26 | | AA
Dolarda son durum ne?

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,4 artışla 8,4731 seviyesinden tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,5040 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,60 artışla 10,0740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,48 değer kazancıyla 11,7220'den satılıyor. 

Dolar endeksi yatay seyirle 92,7 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1820'den işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları sonrası dolar kurunun gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Dolar endeksinde 93 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısından çıkacak kararlar ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, uygulamada olan bazı tahvil alım programlarının azaltılmasına yönelik adım veya yönlendirmelerin takip edileceğini kaydetti.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Altının kilogramı 488 bin 800 liraya yükseldi

Altının kilogramı 488 bin 800 liraya yükseldi

Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı

Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı

Domates ve biber ithalatı kısıtlamasının kaldırmasını uzmanlar değerlendirdi

Domates ve biber ithalatı kısıtlamasının kaldırmasını uzmanlar değerlendirdi

İtalya Sahil Güvenliği, 125 düzensiz göçmeni kurtardı

İtalya Sahil Güvenliği, 125 düzensiz göçmeni kurtardı

Son dakika... Kaş'ta orman yangını

Son dakika... Kaş'ta orman yangını

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı

Kaş-Kumluca arasında 25 saatlik fırtına uyarısı

Sıradaki Haber
1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

Sıradaki Haber
Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

Sıradaki Haber
Son dakika... Kaş'ta orman yangını

Son dakika... Kaş'ta orman yangını

Sıradaki Haber