Dolarda son durum ne?

Geçtiğimiz gün ABD tahvil faizlerinde görülen yükseliş doların güçlenmesinde etkili oldu. Bu gelişmeyle birlikte ABD Başkanı Joe Biden’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı yeniden aday göstereceğini açıklamasıyla dolar endeksi 96.560 ile Temmuz 2020 sonrası zirveyi gördü.

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Dolar endeksi bugün ise 96.615’e çıktıktan sonra düşüşe geçti. Şu dakikalarda dolar endeksi 96.442 seviyesinde işlem görüyor.

ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte Fed’in sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentiler yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte dolar güçlendi, altının ons fiyatı ise düşüşe geçti.

Güne 11.41 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, 13.46 lirayı aştı ve 12.66 lira seviyesinde dengelendi.