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Dolarda son durum ne?

Güne 13.71 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, şu dakikalarda 13.57 liradan işlem görüyor.

03.12.2021 - 12:08 | | UZMANPARA
Dolarda son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programında azaltımı hızlandıracağı ve faiz oranlarını erken bir tarihte artıracağına yönelik beklentiler, dolar endeksinin gelişen para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açıyor.

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Küresel çapta doların güçlenmesiyle birlikte son üç işlem gününde primli seyreden dolar endeksi, bugün 96.276 seviyesinde hareket ediyor.

Yurt içinde ise dolar kurunda yukarı yönlü hareketler gözlenmeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe 12.40 liradan başlayan dolar kuru, çarşamba günü 13.89 lirayı aşarak rekor tazeledi.

Haftanın son işlem gününe 13.71 liradan başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.38 lira, en yüksek ise 13.89 lira seviyeleri görüldü. Euro ise bugün 15.31 liradan hareketini sürdürüyor.

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