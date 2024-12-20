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Uzmanpara'Doların iyi performans göstermesi muhtemel'
HaberlerUzmanpara'Doların iyi performans göstermesi muhtemel'

'Doların iyi performans göstermesi muhtemel'

HSBC analistleri bir araştırma raporunda doların önümüzdeki yıl iyi bir performans göstermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

20.12.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
'Doların iyi performans göstermesi muhtemel'

Analistler, Donald Trump başkanlığının ilk yılında doların zayıflamış olabileceğini, ancak Trump'ın 2. döneminde aynı performansın tekrarlanmasını beklemediklerini belirttiler ve bunun nedeni olarak "diğer faktörlerin yanı sıra nispeten daha yüksek ABD getirileri ve küresel büyüme döngüsündeki ayrışma" olduğunu gerekçe gösterdiler.

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Bu arada HSBC, ekonomileri ticaret yoluyla ABD'ye yüksek oranda bağlı olan veya küresel ticaret döngüsüne bağımlı olan para birimleri için görünümün zorlu olmaya hazırlandığını savundu.

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