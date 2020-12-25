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25.12.2020 - 07:07 |

Doların payı azaldı!

IMF verilerine göre, ABD dolarının global rezerv para birimleri içinde payı 2020 üçüncü çeyrekte bir miktar azaldı.

Doların payı azaldı!
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Doların 2020 ikinci çeyrekte yüzde 61,2 olan payı üçüncü çeyrekte yüzde 60,4'e geriledi.

2019 üçüncü çeyrekte ise ABD dolarının payı yüzde 61,5 olmuştu.

IMF verilerine göre global rezervler üçünncü çeyrekte bir önceki çeyrekteki 12 trilyon 12 milyar dolardan 12 trilyon 254 milyar dolara yükseldi. ABD doları cinsinden tutulan rezervler 60 trilyon 937 milyar dolar oldu.

Üçüncü çeyrekte global döviz rezervleri içinde euronun payı ikinci çeyrekteki yüzde 20,1'den yüzde 20,5'e yükseldi. Euronun rezervler içinde payı 2009'da yüzde 28'e kadar çıkmıştı.

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