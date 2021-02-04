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04.02.2021 - 17:12 |

Döviz mevduatlarında sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 29 Ocak haftası itibariyle 1 milyar doların üzerinde düşüş kaydetti. Böylelikle Ağustos 2020'den bu yana döviz mevduatlarında en sert düşüş izlendi.

Döviz mevduatlarında sert düşüş
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Buna göre, 29 Ocak haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar düşüşle 235 milyar 56 milyon dolar seviyesine geriledi.

Bireylerin döviz mevduatı ilgili haftada 487 milyon dolar gerilerken yeniden 150 milyar doların altına düştü. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar gerilerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.

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