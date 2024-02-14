'Dövizin istikrarlı hareket etmesi önemli'

Japonya Maliye Bakanı Shun'ichi Suzuki, özellikle Japon yeninin ABD doları karşısında 150 seviyesini aşması nedeniyle döviz piyasasındaki hızlı ve spekülatif hareketlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.



Suzuki, ocak ayında beklenenden yüksek çıkan enflasyonun etkisiyle dolarda son dönemde görülen artışa cevap olarak, döviz kurlarında hızlı dalgalanmaların istenmeyen bir durum olduğunu vurguladı.

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Döviz kurunun geldiği seviye konusunda yorum yapmayan ve istikrarın önemini vurgulayan Suzuki, piyasaya karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti ancak olası bir müdahale konusunda yorum yapmaktan kaçındı.