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16.10.2020 - 08:20 |

Dünya devinde skandal!

Bir Alman kamu hizmeti şirketi, Berlin yakınlarındaki bir fabrikanın inşası için Tesla'ya su sağlayan boruları, otomobil üreticisi faturalarını ödemediği için kapattığını söyledi.

Dünya devinde skandal!
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WSE şirketinin bir sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tesla'ya su kaynağının kapatılacağı konusunda defalarca uyarı verildiğini söyledi.

Euronews'ün haberine göre Sandra Ponesky, Associated Press'e "14 günlük ihbar süresi sona erdi. Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" açıklamasında bulundu.

Tesla, ilk Avrupa fabrikasını Almanya'nın başkenti dışında inşa ediyor ve sonunda orada 500.000 elektrikli araç yapmayı hedefliyor.

Su eksikliğinin, son derece yüksek bir hızla gerçekleşen Gruenheide'deki şantiyedeki inşaat çalışmalarını nasıl etkileyeceği belli değil.

Ponesky, şirket faturalarını öder ödemez, musluğu tekrar açmak için bir işçi gönderileceğini söyledi. Tesla'nın ne kadar borcu olduğunu söylemeyi reddetti. 

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