Dünyanın en zenginlerinin serveti eridi

2022 yılının ilk yarısında dünyanın en zengin 500 insanının serveti 1.4 trilyon dolar eridi. Böylece en büyük 6 aylık düşüş yaşandı.

Covid-19 pandemisi sonrası son 2 yılda merkez bankaları ve hükümetlerin eşi benzeri görülmemiş parasal teşvikleri teknoloji şirketlerinden kripto paralara kadar her şeyin değerini artırırken, ultra zenginler de servetine servet kattı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu dönemde Elon Musk'ın serveti erise de hala 208.5 milyar dolarla dünyanın en zenginleri arasında.

Tesla hisseleri 2. çeyrekte en kötü çeyreklik performansı kaydederken, Amazon.com ise dot.com balonundan bu yana en büyük düşüşü göstermişti.

Amazon kurucusu Jeff Bezos, 129.6 milyar dolarla en zenginler listesinin 2. sırasında yer alıyor. 3. sırada 128.7 milyar dolarla Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault, 4. sırada 114.8 milyar dolarla Microsoft kurucusu Bill Gates yer alıyor.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg ise 60 milyar dolar servetiyle listenin 17. sırasında yer alıyor.