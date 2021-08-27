Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaE-teminat mektuplarına ilişkin tebliğ yayımlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri E-teminat mektuplarına ilişkin tebliğ yayımlandı

E-teminat mektuplarına ilişkin tebliğ yayımlandı

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak işler kapsamında, geçici e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler Kamu İhale Kanunu ile ilgili ihale uygulama yönetmelikleri ışığında yürütülecek.

27.08.2021 - 09:18 | | AA
E-teminat mektuplarına ilişkin tebliğ yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle EKAP üzerinden yapılacak işlemler kapsamında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nin geçici teminatlara ilişkin maddesine göre alınacak geçici e-teminat mektuplarının, bankalarca düzenlenmesi ve Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) aracılığıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşa aktarılması ile bu mektupların doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin merkezi takas kuruluşu aracılığıyla yürütülmesi işlemleri 31 Aralık 2023'e kadar bu tebliğin kapsamı dışına alındı.

Buna göre, geçici e-teminat mektuplarıyla ilgili işlemler, Kamu İhale Kanunu'na ilişkin ihale uygulama yönetmelikleri ile ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yürütülecek.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika... MEB'den öğretmen adaylarını ilgilendiren pedagojik formasyon kararı

    Son dakika... MEB'den öğretmen adaylarını ilgilendiren pedagojik formasyon kararı

    AB ülkeleri, Afganistan'dan tahliyeleri erken sonlandırdı

    AB ülkeleri, Afganistan'dan tahliyeleri erken sonlandırdı

    Otomobil 6 metre yükseklikten bahçeye düştü

    Otomobil 6 metre yükseklikten bahçeye düştü

    MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri çalındı

    MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri çalındı

    Paşinyan, 'Türkiye’den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle' cevap verecek

    Paşinyan, 'Türkiye’den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle' cevap verecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... MEB'den öğretmen adaylarını ilgilendiren pedagojik formasyon kararı

    Son dakika... MEB'den öğretmen adaylarını ilgilendiren pedagojik formasyon kararı

    Sıradaki Haber
    Milyonları ilgilendiriyor! Onlar doğum borçlanması yapamaz...

    Milyonları ilgilendiriyor! Onlar doğum borçlanması yapamaz...

    Sıradaki Haber
    Aşılamada kırmızı kategoride il kalmadı

    Aşılamada kırmızı kategoride il kalmadı

    Sıradaki Haber
    Otomobil 6 metre yükseklikten bahçeye düştü

    Otomobil 6 metre yükseklikten bahçeye düştü

    Sıradaki Haber