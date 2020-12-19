E-Ticaret Nedir, Nasıl Yapılır? E-Ticaret Yapmak İçin Gerekenler Nelerdir?

E-ticaret sitelerinin bu kadar çok tercih edilmesinin birçok nedeni var. Bunların başında yapılan birçok kampanya ve indirim ile birlikte ürünlerin çok daha ucuza satın alınabilmesidir. E-ticaret sitelerinin kategorilerinde çok fazla seçeneğin olması da en büyük avantajlardan biridir. Aynı zamanda alıcılara kredi kartı ile taksitle ödeme, kapıda ödeme ve EFT / Havale gibi farklı ödeme seçenekleri sunulur. Dünya genelinde online mağazalardan en az bir kez alışveriş yapanların sayısı 2 milyara yakındır. Bu rakamın gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor.



E-Ticaret Nedir?



Potansiyel alıcılara mobil olarak alışveriş yapma imkanı sunan ticaret türüne e-ticaret denir. Dünya genelinde çok fazla rağbet görmesi ile birlikte birçok e-ticaret türü ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki doğrudan e-ticarettir. Bu ticaret türünde bir ürün değil hizmet satın alınabilir. Online eğitim kursları, yazılım satan internet siteleri ve yayınlanan video klipler doğrudan e-ticarete örnek gösterilebilir.



Hizmet değil ürünlerin satışa çıkarıldığı web siteleri ise dolaylı e-ticaret yapmaktadır. Dolaylı e-ticarette alınmak istenen ürünler sepete eklenir. Ödeme gerçekleştirilir ve ürünler 2 -3 iş günü içerisinde paketlenerek alıcıların adreslerine teslim edilir.



Taraflarına göre e-ticaret türleri ise şu şekilde sıralanabilir. İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret (B2C) Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret (C2C), İşletmeden İşletmeye E-Ticaret (B2B)



E-Ticaret Nasıl Yapılır?



Satıcı İçin:



E-ticaret işletmeciliği yapabilmek için gerekli belgeleri toplamak ve vergi dairesine başvuruda bulunmak gerekir. Tüm şartları yerine getirenlerin başvuruları bir hafta içinde onaylanır. Başvuru onaylandıktan sonra e-ticaret sitesi üzerinden satış yapmaya başlanabilir.



Alıcı İçin:



Alıcıların e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabilmesi siteye üye olması gerekmektedir. Ancak günümüzde birçok site müşterilerine üyesiz alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Satın alınmak istenen ürünler alışveriş sepetine eklenir ve sipariş onaylanır. Teslimat esnasında herhangi bir sorun yaşamamak adına alıcıların iletişim bilgilerini ve adreslerini eksiksiz yazması gerekir.



E-Ticaret Yapmak İçin Gerekenler Nelerdir?



1- Şahıs firması kurulmalıdır.



2- Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETIS) kayıt olunmalıdır. Sisteme kayıt olmadan satış gerçekleştirmek yasaktır



3- Vergi dairesine başvuru yapılmalıdır.



4- E-ticaret sitesi açılmalıdır. E-ticaret sitesinin ana sayfasına iletişim bilgileri, künye, misyon ve adres bilgileri girilmelidir.



5- Online alışveriş sitesinin daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi için internete reklam verilmelidir.



6- Bir ürün fotoğrafçısı ile anlaşarak sitede satışa çıkarılan ürünlerin fotoğrafları çekilmelidir.



7- Ürünlerin özelliklerini anlatan kısa tanıtım yazıları yazılmalıdır.



8- Teslimatları gerçekleştirmek üzere bir ya da birden fazla kargo firması ile anlaşma yapılmalıdır.