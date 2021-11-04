EBRD büyüme tahminini açıkladı

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporunu yayımlayan EBRD, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5.5'ten yüzde 9'a çıkardı. Haziran ayında yüzde 4 olarak duyurduğu 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3,5'e revize etti.

EBRD yaptığı değerlendirmede, Türk ekonomisinin koronavirüs nedeniyle kapanma sonrasında gelen güçlü iç talep ve zayıf liradan faydalanan güçlü ihracat ile desteklendiğini vurguladı.

Faaliyet gösterdiği 37 ülkeden oluşan bölgenin 2021 yılında yüzde 5,5 büyüme göstermesini bekleyen EBRD, Türkiye dışarıda bırakıldığında büyümenin yüzde 4,8 olacağını da belirtti.