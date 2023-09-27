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EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

27.09.2023 - 09:28 |
EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

EBRD mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümetin uyguladığı mali teşvikleri işaret ederek Türkiye için büyüme görünümünü yükseltti.

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EBRD ekonomik beklentilere ilişkin yayınladığı raporda Türkiye için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltti.

EBRD raporunda Moğolistan'dan Kazakistan ve Özbekistan'a kadar Orta Asya ekonomilerinin artan ticaret ve Rusya'dan gelen havale akışları sayesinde bu yıl ve gelecek yıl güçlü bir büyüme kaydedeceğini öngördü ve bölge ekonomisinin 2023'te %5,7 ve 2024'te %5,9 büyümesini beklediğini bildirdi.

Rapora göre yaklaşık 40 ekonomiyi kapsayan EBRD bölgesinin 2023 yılında %2,4, 2024 yılında ise %3,2 büyümesi beklenmekte.

Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin ekonomilerinin ise 2023 yılında %0,5, 2024 yılında ise %2,5 oranında büyümesi bekleniyor.

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