EBRD'nin Türkiye yatırımları rekor seviyede

EBRD, geçen yıl Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, EBRD'nin 2024'te Türkiye yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar euroya çıktı ve yıllık bazda en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçti. Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar euro, 2022'de 1,6 milyar euro yatırım yaptı.

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EBRD'nin geçen yılki rekor yatırımında Türkiye'deki özel sektörün yeşil dönüşüm iştahı ve deprem bölgesine yönelik devam eden destek programı kapsamındaki projeler etkili oldu.

Türkiye'deki projeler, bankanın 2024'te faaliyet gösterdiği ülkelerdeki 16,6 milyar euroluk toplam yatırımının da yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu. Böylece, Türkiye EBRD'nin üst üste 5 yıldır en fazla yatırım yaptığı ülke pozisyonunu korudu. Türkiye'yi, Ukrayna ve Mısır takip etti.

Söz konusu 2,6 milyar euroluk yatırımın yüzde 60'ını yeşil dönüşüm projeleri oluşturdu.

Banka, geçen yıl deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar euroluk destek programının büyük bir kısmını bölgedeki altyapı projelerine sağladı.

Geçen yılki yatırımlarla EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları 22 milyar euronun üzerine çıktı.

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"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YEŞİL DÖNÜŞÜMDE KARARLI"

EBRD Türkiye Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki yatırımların yaklaşık yüzde 60'ının yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve kaynak verimliliği gibi yeşil dönüşüm projelerine ayrılmasının önemli olduğunu, bunun kamu ve özel sektörün dönüşümü hızlandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Yeşil finansmanın yaygınlaştırılması için ülkenin finans kuruluşlarını desteklemeyi amaçlayan ikinci Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı'nı başlattıklarını anımsatan Falcetti, şöyle devam etti:

"2024'teki rekor rakamlarımız için deprem bölgesine destek programımızdan bahsetmek gerek. Halihazırda 1,5 milyar euroluk başlangıç paketimizin büyük bir kısmını kullanıma sunduk ve bölgede yeniden yapılanmaya yönelik projeleri finanse etmeye devam ediyoruz. Geçen yıl bölgedeki şirketlere finansman sağladık, bölgedeki KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan tedarik zinciri finansman programlarını duyurduk ve bölgenin temiz su gibi kritik hizmetlere ihtiyacını karşılamaya yönelik projeleri destekledik. Genel olarak bu faktörler, özel sektör ortaklarımızla çalışmalarımıza ivme kazandırarak ülkede rekor düzeyde etki yaratmamızı sağladı."

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"ORTODOKS POLİTİKALARA YÖNELİK ATILAN ADIMLARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Falcetti, Türkiye'nin banka için en önemli ve dinamik pazarlardan olduğunu dile getirerek, "Türkiye'deki başarımızın kilit faktörlerinden biri de özel sektörün esnekliği ve dinamizmidir. Özel sektörün zorlu koşullara uyum sağlama becerisi ve uzmanlığı, verimli ortaklıkları teşvik ederek etkili yatırımların önünü açtı. 2025'te de bu başarının üzerine yenilerini ekleyeceğimizden eminiz." dedi.

EBRD'nin yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, kamu ve özel sektör aktörleriyle etkili işbirliği geliştirdiğini söyleyen Falcetti, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"EBRD, uzun vadede Türkiye'de. Uzun vadeli bir yatırım görünümüne sahip olmamız için en önemli şey, istikrarlı bir yatırım ortamıdır. Bu nedenle ülkedeki ekonomik gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de yatırımcı güveninde bir iyileşme görmekten memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde ekonomide Ortodoks politikalara yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve doğru yapısal reformlarla daha fazla iyileşme potansiyelinin olduğuna inanıyoruz. Bizim için önemli olan ekonomik istikrarın devam etmesi. Bu açıdan, Türkiye'yi daha yeşil, daha kapsayıcı, rekabetçi ve entegre bir ekonomi olma yolculuğunda desteklemeye devam etmeyi umuyoruz."