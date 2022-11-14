'ECB, 75 baz puan faiz artırımı sözü vermedi'

Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin gelecek politika toplantısında faizi yine 75 baz puan artıracağı yönünde önceden bir taahhüt içinde olmadığını söyledi.

De Cos, "Son toplantıda faizi 75 baz puan artırmış olmamız gelecek artırımların da bu büyüklükte olacağı anlamına gelmiyor. Faiz artırım büyüklüğü veriye bağlı olacak" dedi.