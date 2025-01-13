ECB Başekonomisti Lane'den faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Avusturya'da yayınlanan Der Standard gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl politikayı daha da gevşetebileceğini ancak bunun bir resesyona yol açmayacağı ve aynı zamanda enflasyonu kontrol altına almada gereksiz bir gecikmeye neden olmayacağı bir orta yol bulması gerektiğini söyledi.

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Lane, “Faiz oranları çok hızlı düşerse, hizmet enflasyonunu kontrol altına almak zorlaşacaktır” dedi. Lane, “Ancak faiz oranlarının çok uzun süre çok yüksek kalmasını da istemiyoruz, çünkü bu enflasyon ivmesini öyle zayıflatır ki dezenflasyon süreci %2'de durmaz, ancak enflasyon önemli ölçüde hedefin altına düşebilir” diye ekledi.