'ECB daha fazla faiz indirimi yapacak'

Rehn, “Faiz oranlarında nötr bir seviyeye yaklaşıyoruz, ancak buna ne zaman ulaşılacağını kimse tam olarak bilmiyor. Faiz değişikliklerinin yönü belli ancak faiz indirimlerinin hızı ve kapsamı her toplantıda üç faktörü değerlendirmemize bağlı olacak. Enflasyon görünümü, enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikası aktarımının gücü” diye konuştu.

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Rehn, Aralık ayında yarım puanlık bir hamle yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu, ECB'nin "hareket özgürlüğüne" sahip olması gerektiğini savunarak geçiştirdi. Yine de, ECB "gelecek yılın ilkbaharında, kışında, 2025'te kısıtlayıcı bölgeden ayrılabilir" dedi.