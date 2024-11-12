'ECB daha fazla faiz indirimi yapacak'
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, ECB'nin enflasyonu %2'ye indirme yolunda ilerlediğini, bu nedenle daha fazla faiz indiriminin geleceğini, ancak politika gevşemesinin tam hızının hala belirsiz olduğunu söyledi.
12.11.2024 - 12:55 | | Foreks Haber
Rehn, “Faiz oranlarında nötr bir seviyeye yaklaşıyoruz, ancak buna ne zaman ulaşılacağını kimse tam olarak bilmiyor. Faiz değişikliklerinin yönü belli ancak faiz indirimlerinin hızı ve kapsamı her toplantıda üç faktörü değerlendirmemize bağlı olacak. Enflasyon görünümü, enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikası aktarımının gücü” diye konuştu.
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Rehn, Aralık ayında yarım puanlık bir hamle yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu, ECB'nin "hareket özgürlüğüne" sahip olması gerektiğini savunarak geçiştirdi. Yine de, ECB "gelecek yılın ilkbaharında, kışında, 2025'te kısıtlayıcı bölgeden ayrılabilir" dedi.