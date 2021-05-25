'ECB destek musluklarını açık tutmalı'

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, Euro Bölgesi ekonomisinin hala kırılgan olduğunu, ECB'nin ekonomiye destek musluklarının tamamen açık tutmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Stournaras, "Aşılamada hızlanma var, ancak toparlanma hala kırılgan ve öngörülebilir bir gelecekte yüksek enflasyon döneminin yaşanacağına dair kanıt yok" diye konuştu.

Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alım hızını değiştirmek için neden olmadığını belirten Stournarak, PEPP'in sona erdirilerek Varlık Alım Programı (APP) ile yola devam etmek için çok erken olduğunu da vurguladı.