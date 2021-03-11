'ECB doğru adım atarsa euro geriler'

Değerlendirmede bugünkü toplantıda ECB'nin bir süredir gündemde tuttuğu "olumlu finansal koşullar" ifadesini netleştirmesinin beklendiği kaydedildi. Bir faiz indirimi riski gördüğünü belirten kuruluş, "Ancak bizim tercih ettiğimiz çözüm bu değil. Tahmin güncellemeleri de karşıt etkenlerin bir arada olduğu ortamda zor" yorumu yaptı.

Kuruluş, yılın geri kalan bölümü için EURUSD tahminlerinin aşağı yönlü olduğuna da dikkat çekti. "Kur tarafında ECB doğru adım atarsa euroda zayıflama bekleriz ancak hayal kırıklığı riski var" ifadelerini kullandı.

ECB'nin kararı TSİ 15.45'te açıklaması bekleniyor.