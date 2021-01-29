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29.01.2021 - 07:55 | | Foreks

ECB euro konusunda ABD ile kur savaşında

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın göreve gelmesinin hemen ardından yeniden "güçlü dolar" politikasına dönmeyi reddetmesinin döviz piyasalarındaki gerilimi artırdığı belirtiliyor.

ECB euro konusunda ABD ile kur savaşında
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Trump yönetiminde hayata geçirilen "zayıf dolar" politikası bazı büyük merkez bankalarının kura müdahalesi iddiaları ile son dönemde döviz piyasasında tansiyon yaratıyor.

Dolar, mart ayından bu yana %13 değer kaybederek ABD'nin ihracatına önemli avantaj sağladı. Yellen göreve gelişinin ardından yaptığı ilk açıklamada "ABD zayıf dolar hedeflememeli" dedi. Bununla birlikte rakip ülkelerin merkez bankaları teskin olmuş görünmüyor.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eurodaki değer artışına araçları olduğunu söyleyerek bankanın Trump döneminde euroda değer artışına karşı gösterdiği sabrın devam etmeyebileceği sinyali vermişti.

Deutsche Bank AG Baş Uluslararası Stratejisti Alan Ruskin, "Merkez bankalarının zayıf dolar ortamına karşı yanıtlarının henüz ilk adımlarını görüyoruz. Bu adımlar piyasalar ve Biden yönetimi tarafından yakından takip ediliyor" dedi.

Commerzbank AG tarafından hazırlanan raporda ise "ECB'nin yeni iletişim kampanyası euronun değer kazanmasını yavaşlatmayı istediğine değil net bir kur seviyesini zorlamak istediğine işaret ediyor.

Kuruluş analisti Ulrich Leuchtmann, "Bunu ancak ECB'nin defakto bir bir kur savaşı ilan etmesi olarak yorumlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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