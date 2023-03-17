'ECB faiz artırımını yavaşlatacak'

Daha önce mayıs ayında ECB'nin 50 baz puanlık bir artırım yapacağını öngören Goldman Sachs bu beklentisini 25 baz puana indirdi.

Goldman Sachs, ECB'nin finansal piyasalardaki oynaklığa rağmen sıkılaştırma modunda olmaya devam edeceğini belirtirken, ECB politika faizinin tepe noktası için beklentisini de yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye çekti.