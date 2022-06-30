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ECB faiz artırımlarına ekim ayında devam edebilir

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantısında politika faizinde 25 baz puan artırım yapacağını tamamen fiyatlayan piyasa, faiz artırımlarının eylül ve ekim aylarında devam etmesini bekliyor.

30.06.2022 - 10:00 |
ECB faiz artırımlarına ekim ayında devam edebilir

Pictet Wealth Management'ın Makroekonomik Araştırma Bölümü Başkanı Frederik Ducrozet yaptığı değerlendirmede ECB'nin temmuz ayı para politikası toplantısında piyasaya bir sürpriz yapmasının muhtemel olmadığını vurguladı.

ECB'nin Portekiz'in Sintra kentindeki yıllık merkez bankacılar toplantısını değerlendiren Ducrozet, ECB'nin faiz artırımına eylül ve ekim aylarında 50'şer baz puan ile devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ducrozet, "Ancak bazı şahinlerin daha büyük faiz artırımı için çağrı yapmaları bizim için sürpriz olmaz" diye konuştu.

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