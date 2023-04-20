'ECB faiz artırımlarında ısrar edecek'

Klaas Knot çekirdek enflasyonun düşmeye başlamaması halinde ECB'nin mayıs ayında beklenen 25 baz puanlık faiz artırımının üzerine faizi haziran ve temmuz aylarında yeniden artırmaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Dublin'de İrlanda Merkez Bankası'nın etkinliğine katılan Knot, "Faiz artırımlarını durdurmayı konuşmak için çok erken. Faiz artırımlarını durdurmak için çekirdek enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir terse dönüş görmeye gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

Knot, ECB'nin mayıs toplantısında faizi '25 baz puan mı, 50 baz puan mı?' artıracağı sorusunun yanıtının nisan ayı enflasyon verisi ile belirleneceğini ifade ederken, "Politika faizleri ılımlı şekilde sınırlayıcı bölgede ancak enflasyon ılımlı değil. Enflasyon hala çok yüksek. Ilımlı şekilde sınırayıcı bölge çekirdek enflasyonu aşağı getirmek için yeterli olmayacak" dedi.