'ECB faiz indirimine devam etmeli'

Kazaks yaptığı açıklamada, "ECB Yönetim Konseyi'nde bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürdük ve bu nihai hedef değil. Bu oranlar düşmeye devam edecek" dedi. Borçlanma maliyetlerinin "oldukça kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini ifade eden Kazaks, faizlerin ne kadar hızlı düşürüleceğinin hizmet enflasyonunun izleyeceği yola ve Avrupa'nın ekonomisine ilişkin beklentilere bağlı olacağını da söyledi.

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Kazaks, "Finansal piyasaların beklentilerine bakarsak - ve onlarla aynı fikirde olmamak için ciddi bir nedenim yok - o zaman gelecek yılın ortasında faizlerin %2,5 olması bekleniyor" dedi.