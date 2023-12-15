Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'ECB faiz indirimine nisanda başlayacak'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ECB faiz indirimine nisanda başlayacak'

'ECB faiz indirimine nisanda başlayacak'

Barclays, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine nisan ayında başlamasını ve Ocak 2025'e kadar devam etmesini bekliyor.

15.12.2023 - 09:39 | | Foreks Haber
'ECB faiz indirimine nisanda başlayacak'

Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz gün faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4.50 seviyesinde tuttu. Karar sonrası Barclays ekonomistleri faiz indirimi beklentilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Barclays ekonomistleri, ECB'nin ilk 25 baz puanlık faiz indirimini gelecek yıl nisan ayında yapacağını ve ardından Ocak 2025'e kadar art arda indirimlere gideceğini öngördü.

'Tırnaklarım dışında tamamen doğalım' demişti! 'Keşke hiç göğüs büyütme ameliyatı olmasaydım'

'Tırnaklarım dışında tamamen doğalım' demişti! 'Keşke hiç göğüs büyütme ameliyatı olmasaydım'

Erkan Avseren: Beşiktaş'a imza attım, Fatih Terim beni Milli Takım'dan çıkardı

Erkan Avseren: Beşiktaş'a imza attım, Fatih Terim beni Milli Takım'dan çıkardı