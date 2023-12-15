'ECB faiz indirimine nisanda başlayacak'
Barclays, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine nisan ayında başlamasını ve Ocak 2025'e kadar devam etmesini bekliyor.
15.12.2023 - 09:39 | | Foreks Haber
Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz gün faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4.50 seviyesinde tuttu. Karar sonrası Barclays ekonomistleri faiz indirimi beklentilerini açıkladı.
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Barclays ekonomistleri, ECB'nin ilk 25 baz puanlık faiz indirimini gelecek yıl nisan ayında yapacağını ve ardından Ocak 2025'e kadar art arda indirimlere gideceğini öngördü.