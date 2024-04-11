ECB faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentilere paralel bir şekilde sabit bıraktı.
11.04.2024 - 15:26 | | UZMANPARA
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi değişmeyerek yüzde 4.50 seviyesinde bırakıldı.
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Piyasalarda beklenti de politika faizinde bir değişiklik olmaması yönündeydi.
Banka mevduat hesap oranını yüzde 4.00, marjinal borçlanma oranını yüzde 4.75 seviyesinde sabit tuttu.