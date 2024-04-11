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Uzmanpara ECB faiz kararını açıkladı
Haberler Uzmanpara ECB faiz kararını açıkladı

ECB faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentilere paralel bir şekilde sabit bıraktı.

11.04.2024 - 15:26 | | UZMANPARA
ECB faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi değişmeyerek yüzde 4.50 seviyesinde bırakıldı. 

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Piyasalarda beklenti de politika faizinde bir değişiklik olmaması yönündeydi. 

Banka mevduat hesap oranını yüzde 4.00, marjinal borçlanma oranını yüzde 4.75 seviyesinde sabit tuttu. 

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