'ECB faizi adım adım düşürmeli'

Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks, mevduat faizinde geçen hafta yapılan ilk indirimin, ekonomiye bu kadar sıkı para politikasına artık ihtiyaç olmadığı sinyalini veren "iyi bir haber" olduğunu söyledi. Ancak bu yıl daha fazla indirim "umudu" olsa da, yetkililerin dikkatli davranması gerektiği konusunda uyardı.

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Kazaks, "Enflasyonun nasıl hareket edeceğine bağlı, enflasyon bazen geri gelebilir. Enflasyonun düşük bir seviyede kalacağına ikna olmalısınız" dedi.

Yönetim Konseyi'nde şahin bir ses olan Kazaks, bu hafta "enflasyonun geri dönme eğilimi olduğu" uyarısında bulundu.