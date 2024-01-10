'ECB faizi daha erken indirebilir'

Mario Centeno, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını son zamanlarda düşündüğünden daha erken indireceğini öngörürken, enflasyon üzerinde ek baskı olduğuna dair herhangi bir işaret olmaması nedeniyle karar vermek için mayıs ayına kadar beklenmemesi gerektiğini de söyledi.

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Econostream Media'ya konuşan Centeno, ECB'nin nihai faiz oranına çoktan ulaşıldığını ve merkez bankasının "önümüzdeki çeyrekte" enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe düşme yolunda olduğunu teyit etmesini beklediğini ifade etti.

Aralık ayında Euro Bölgesi'nde yıllık %2.9'luk enflasyonun "iyi bir haber" olduğunu ifade eden Centeno, bu rakamın "piyasanın beklediğinden daha küçük ve tahminlere dahil edilen baz etkilerinden daha az" olduğunu kaydetti.

Centeno, "Nominal oranları şimdilik sabit tutma kararı uygun ve ne zaman indireceğimizi düşündüğümüzden daha erken karar vereceğiz. Ne zaman olacağını söyleyemem ama enflasyon ve ekonomideki son gelişmelerin bizi gevşetme anını daha da yaklaştırdığını söyleyebilirim" dedi.

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Centeno, "ücretler üzerinde ikinci tur etkilerin gerçekleştiğine veya gerçekleşeceğine ya da ücretlerin fiyatlar üzerinde ek baskı yaratacağına dair herhangi bir işaret" görmediğini söyledi.

ECB'nin para politikasının yönüne karar vermek için nisan ya da mayıs ayındaki ücret verilerini bekleyip beklememesi gerektiği sorusuna ise Centeno şu yanıtı verdi: "Karar almak için mayıs ayına kadar beklememiz gerektiğini düşünmüyorum."