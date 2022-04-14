ECB faizi değiştirmedi

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analist tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.