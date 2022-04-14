ECB faizi değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.
14.04.2022 - 15:00 |
ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.
ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analist tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.