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ECB faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

14.04.2022 - 15:00 |
ECB faizi değiştirmedi

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi. 

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analist tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

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