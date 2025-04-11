'ECB faizi yüzde 1,50'ye indirebilir'

“ECB'nin mevduat kolaylığı oranını nötr seviyenin altına, Eylül ayında %1,50'ye indireceğini tahmin etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Research, "ECB görüşü gümrük tarifeleriyle ilgili son gelişmelerden destek bulmuştur ancak arka arkaya faiz indirimlerinin devam etmesi için önümüzdeki aylarda verilerden destek alınması gerekmekte" dedi.

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Para piyasaları şu anda ECB'nin faiz indirimlerini durdurduğu nihai mevduat faizini Ekim ayında ulaşılacak %1,75 seviyesinde fiyatlıyor.